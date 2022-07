Cruzeiro manterá percentual de Matheus Pereira, que negocia com Vizela-POR

As tratativas entre o lateral-esquerdo Matheus Pereira, do Cruzeiro, e o Vizela, de Portugal, avançaram. Nesta terça-feira (19), o jogador de 21 anos rescindiu seu contrato de empréstimo junto ao Guarani já visando o acerto em definitivo com o clube lusitano nos próximos dias.

Em junho, o jovem foi sondado pelo Boavista, também de Portugal, mas as negociações não evoluíram. O Vizela, 14º colocado na última edição do campeonato nacional, superou a concorrência e está perto de contar com o jogador pelas próximas três temporadas.

O Superesportes apurou com uma fonte ligada a Matheus Pereira sobre as condições para conclusão do negócio. A ida do defensor à Europa depende da rescisão de contrato com o Cruzeiro, o que também já está bem encaminhado.

O vínculo do jogador com o Cruzeiro ia até junho de 2023. Portanto, a partir de janeiro, ele poderia assinar pré-contrato e sair de graça para outro clube, após o término do período de contrato.

Para garantir algum tipo de retorno financeiro com o lateral, a Raposa aceitou liberar o atleta para o Vizela, mantendo parte dos direitos econômicos, pensando em uma compensação por negociação futura.

Faltam apenas detalhes burocráticos entre as partes para o martelo ser batido definitivamente.

Procurado pela reportagem, o Cruzeiro disse que não comenta sobre negociações que ainda estão em andamento.

Passagem pelo Cruzeiro

Matheus Pereira foi titular do Cruzeiro nas temporadas 2020 e 2021, mas perdeu espaço este ano com a chegada do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. Rafael Santos e Matheus Bidu passaram a ser as opções para a lateral esquerda.

Em 2020, Pereira fez 25 jogos pelo Cruzeiro, marcou um gol e deu uma assistência.

Já no ano passado, o lateral-esquerdo disputou 36 jogos pela Raposa e conseguiu duas assistências.

Passagem pelo Guarani

Na atual temporada, Matheus Pereira disputou 26 partidas pelo Guarani, marcou três gols e deu uma assistência. Foram 15 apresentações na Série B do Campeonato Brasileiro, duas na Copa do Brasil e nove no Campeonato Paulista.

Sua última atuação vestindo a camisa bugrina foi na derrota por 2 a 0 para o Bahia, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo, no último sábado (16), pela 18ª rodada da Segunda Divisão.