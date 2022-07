Cruzeiro será trampolim para Cipriano ir para o futebol da Espanha

Novo reforço do Cruzeiro, Marquinhos Cipriano estabeleceu como objetivo da carreira disputar o Campeonato Espanhol. A vinda para a Toca da Raposa tem relação com esse desejo pelo fato de o clube celeste ser gerido pela mesma equipe que comanda o Valladolid.

Isso pesou na decisão do atacante de 23 anos, que assinou contrato por uma temporada com o Cruzeiro. Ele tinha proposta oficial do Sion, da Suíça, e sondagens de equipes brasileiras.

Uma pessoa próxima ao jogador disse que o projeto de Ronaldo para o atacante é que ele fique no Brasil até junho de 2023, se transferindo, então, para o Valladolid.

A mudança para a Espanha apenas no ano que vem tem a ver com o processo de cidadania italiana de Cipriano, que deve sair até o fim do vínculo com o Cruzeiro. Ele já deu entrada na papelada e, nesse caso, seria inscrito no clube espanhol como jogador europeu, sem ocupar vaga de estrangeiro.

Quando atuava na base do São Paulo, Cipriano recebeu oferta oficial do Atlético de Madrid, mas o tricolor não quis abrir mão dele. Assim surgiu o sonho de jogar no futebol espanhol.