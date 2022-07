Cruzeiro tropeça e Vasco encosta na briga pela liderança da Série B

O Vasco retomou a rota das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (9), o Cruzmaltino foi a Criciúma (SC) e superou o time da casa por 1 a 0, no estádio Heriberto Hülse, pela 17ª rodada.

O Gigante da Colina, segundo colocado, foi a 34 pontos e diminuiu para quatro a diferença do líder Cruzeiro – mais cedo, a Raposa foi surpreendida pelo Guarani, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O Tigre, com a derrota, segue com 23 pontos e caiu para o sétimo lugar, ultrapassado por Sport e Tombense, que bateram Londrina e Chapecoense por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente, também neste sábado.

O gol vascaíno saiu no início do primeiro tempo. Aos cinco minutos, o volante Andrey Santos tentou cruzar e a bola desviou na mão do zagueiro Kadu. O árbitro Leandro Pereira Vuaden conferiu o lance no vídeo e deu pênalti do jogador do Criciúma. O atacante Raniel cobrou e colocou o Cruzmaltino à frente. A partida demorou a recomeçar após o intervalo, devido a um problema nos refletores do estádio. Na etapa final, o Tigre teve a grande chance do empate nos acréscimos, em cabeçada do volante Rômulo, mas o goleiro Thiago Fernandes salvou.

Em Campinas, o Cruzeiro escalou força máxima para encarar o então vice-lanterna Guarani, que não vencia há quatro rodadas. O jejum bugrino chegou ao fim graças ao gol do lateral Matheus Ludke, completando o lançamento do meia Giovanni Augusto. A Raposa, que voltou a perder após cinco jogos, tem 38 pontos. Os paulistas, com 17 pontos, subiam para o 18º lugar, ainda na zona de rebaixamento, mas ultrapassando o CSA.

Na Ilha do Retiro, em Recife, o zagueiro Rafael Thyere, de cabeça, colocou o Sport a frente do Londrina, aos oito minutos da etapa inicial. Aos 19 do segundo tempo, o lateral Sander ficou com o rebote de um chute do atacante Ray Vanegas em cima do goleiro Matheus Nogueira e garantiu a vitória dos pernambucanos, que não triunfavam há seis rodadas. O Leão rubro-negro foi a 25 pontos, em quinto lugar. Com 22 pontos, o Tubarão é o décimo.

Em outra partida deste sábado, o Tombense venceu a Chapecoense por 2 a 1 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Os anfitriões abriram o placar aos dez minutos com Zé Ricardo, na sobra de um escanteio. O também volante Matheus Bianqui empatou aos 23. Na etapa final, aos 20 minutos, Zé Ricardo, de novo, marcou um golaço de voleio para dar o triunfo aos mineiros, que foram aos mesmos 25 pontos do Sport, ficando atrás, em sexto, por terem uma vitória a menos (cinco a seis). O Verdão do Oeste, com 18 pontos, é o 15º.

Os outros dois integrantes do G4 da Série B jogaram na sexta-feira (8). O Bahia, terceiro colocado, com 30 pontos, foi a Goiânia e empatou por 1 a 1 com o lanterna Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Os anfitriões, que não vencem há 11 partidas e têm apenas 11 pontos, saíram na frente com Pablo Dyego, mas o também atacante Gregory evitou a derrota do Esquadrão de Aço.

Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a equipe da casa superou o Náutico por 2 a 0, na melhor atuação do Tricolor gaúcho na competição até o momento. O atacante Ferreirinha e o zagueiro Bruno Alves balançaram as redes para o time de Roger Machado, que segue em quarto lugar, com 29 pontos. O Timbu, com 18 pontos, desceu para a zona de rebaixamento, na 17ª posição.