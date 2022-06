Cruzeiro vence no Mineirão e amplia vantagem na liderança da Série B

O Cruzeiro fez o trabalho de casa e derrotou o Sport por 2 a 1, na noite desta terça-feira (28) no estádio do Mineirão, para ampliar a sua vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, a Raposa chegou aos 34 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Vasco, que mede forças com o Novorizontino na próxima quarta-feira (29). Já o Leão da Ilha do Retiro permanece na quarta posição da classificação, com 21 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Sport abriu o placar aos 18 minutos, quando Kayke recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu com categoria. Mas o placar voltou a ficar empatado sete minutos depois, quando o zagueiro Sabino marcou contra.

E o Cruzeiro virou o placar aos 42 minutos. Daniel Júnior recebeu na esquerda, pedalou e chutou. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro Maílson.

Outros resultados:

Guarani 0 x 2 Ituano

Vila Nova 1 x 1 Ponte Preta