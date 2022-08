Cruzeiro x Chape no DF tem 18 mil ingressos vendidos. Não fique de fora da festa

Se você é torcedor do Cruzeiro em Brasília ou em outras cidades e ainda não garantiu seu lugar para assistir à partida do Cabuloso contra a Chapecoense neste sábado (13/8), na Arena BRB Mané Garrincha, corra porque mais de 18 mil ingressos já foram vendidos, de um total de 24 mil.

O Metrópoles traz para o Distrito Federal a partida da Raposa contra a Chape neste sábado, às 16h30, na arena de Brasília. E os torcedores do Cabuloso se movimentam para acompanhar o jogo de seu time do coração na cidade, o que não acontece há seis anos, em vitória de 1 x 0 sobre o Botafogo, em 2016.

O time faz grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa lidera a competição nacional com 52 pontos e está a três vitórias para garantir o acesso à Série A.

As vendas seguem a todo vapor. As entradas estão sendo vendidas em pontos físicos (veja abaixo) e pela internet. Para comprar on-line, clique neste link.

Ingressos Os setores disponíveis no estádio para compra são as cadeiras inferiores e o hospitality. O primeiro setor tem uma proximidade maior com o gramado, enquanto a outra área conta com assentos estofados, banheiros e bares mais exclusivos e próximo ao setor de arquibancada.

Confira os valores:

Arquibancada inferior (meia): R$ 90

Meia-entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível

Arquibancada inferior (inteira): R$ 180

Hospitality (meia): R$ 120

Meia-entrada com a doação de 1 kg de alimento não perecível

Hospitality (inteira): R$ 240

Além da venda on-line, o torcedor pode adquirir os ingressos nos seguintes pontos físicos:

Globo Esporte Taguatinga Centro (venda em dinheiro e cartão)

Quadra C 9 Lote 07 Taguatinga Centro, Brasília – DF

Horário: Das 9h às 18h30

Grandes torcidas (venda em dinheiro e cartão)

Endereço: CLS 308, Bloco A, Lojas 22/26

Horário: De segunda a sexta, das 10h às 17h, e no sábado, das 10h às 16h

Para compras nos cartões de débito ou crédito, será cobrada taxa de 10%; as compras não poderão ser parceladas.

