Crystal Palace e Leeds United empatam pelo Campeonato Inglês

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Crystal Palace recebeu o Leeds United, nesta segunda-feira, e as equipes empataram sem gols.

O time de John Textor ocupa a 14ª colocação do campeonato, com 38 pontos, e respirou na luta contra o rebaixamento. Já o Leeds possui 34 pontos, na 16ª posição, e está a cinco pontos do Everton, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, faltando cinco jogos para o fim do Inglês.

As equipes voltam a campo no sábado, pela próxima rodada do campeonato. O Crystal Palace visita o Southampton, às 11 horas (de Brasília), enquanto o Leeds recebe o líder Manchester City, às 13h30.

O confronto

O time mandante começou a partida em cima e, logo aos 15 minutos, desperdiçou uma chance clara. Após cruzamento de Jordan Ayew, o defensor e o goleiro não alcançaram a bola, mas o atacante Jean-Philippe Mateta pegou mal e bateu para fora.

A etapa complementar começou pegada, mas ainda sem grandes chances para ambos os lados. Com o passar do tempo, os visitantes passaram a jogar melhor e ter mais oportunidades na partida, porém não foi o suficiente para tirar o zero do placar.