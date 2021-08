CSJE comemora Dia dos estudantes com sessão especial e homenagens

Destaque



Publicado em 13 de ago de 2021 e atualizado às 01:26

Em comemoração ao “Dia dos Estudantes” celebrado nesta quarta-feira (11), o Colégio São João Evangelista (CSJE), realizou atividades voltadas ao lazer dos alunos, com brincadeiras, inserção da 7ª Arte e utilização de ações ao ar livre.

Um belo piquenique foi elaborado, para as turmas de series iniciais. Também foi montado espaço onde os alunos pudessem assistir filmes e desfrutar daquela bela pipoca.

Gostaríamos de parabenizar aos alunos pelo empenho e dedicação nesse novo formato de ensino que fizemos juntos nessa pandemia, reconhecemos a garra de cada um de vocês, agradeceu a coordenadora pedagógica.

Além de tirar os alunos da rotina por um momento, comemorar o Dia do Estudante permitiu uma interação entre os profissionais de ensino com os discentes, inclusive estimulando práticas saudáveis e sempre compartilhando o sentimento de respeito. Pois faz parte do aprendizado, crescer, socializar e se desenvolver como pessoa.

“É uma boa oportunidade para estreitar os laços, sempre mantendo os cuidados e atendendo os protocolos municipais”, destacou uma educadora.

Ao longo da pandemia o Colégio São João Evangelista, tem orientando aos alunos e familiares a utilizar, máscara, álcool em gel ou seguirem os protocolos de saúde na CARTILHA PRESENTE NESTE LINK, reduzindo o risco de contaminação.

