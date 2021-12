CSJE promove formatura dos alunos do infantil e 5º ano do Ensino Fundamental

Destaque



Publicado em 4 de dez de 2021 e atualizado às 00:52

O Colégio São João Evangelista promoveu, na noite de quinta-feira (dia 02) de dezembro, a formatura dos alunos da Educação Infantil e do 5º ano do Ensino Fundamental anos iniciais.

A cerimônia, realizada no auditório da instituição, reuniu professores, gestores e colaboradores do Colégio, além dos familiares dos formandos.

Durante o evento, os estudantes homenagearam seus pais, professores, paraninfos e colegas de turma. Após as apresentações, a diretora do CSJE, Irmã Marcella, falou aos presentes da alegria em fazer parte deste momento na vida dos estudantes.

“Estou encantada em ver como vocês cresceram ao longo destes anos. Estão se tornando maduros e responsáveis. E, com toda essa dedicação, tenho certeza de que teremos grandes conquistas para comemorar nos próximos anos, pois sei que vocês podem ir muito mais longe”.

Na oportunidade, a professora Geane e a coordenadora pedagógica Maricea Deocleciano também agradeceram a dedicação dos alunos e seus familiares, neste período de imensa superação e desafios impostos pela pandemia.

As alunas realizaram o juramento, seguido do discurso de agradecimento, falando em nome dos demais alunos, onde demonstraram emoção em superar os desafios, numa trajetória que segue para nova etapa no fundamental anos finais.

Após a cerimônia, pais, professores e demais convidados participaram de uma sessão de fotos com os alunos.

O Colégio São João Evangelista (CSJE) ao longo de 05 (cinco) décadas tem transformado a educação do município, tornando-se referência na região com destaque na formação da base de grandiosos profissionais.

Confira os melhores momentos da Formatura das turmas do Intantil e do 5º ano do CSJE e na seção “Galeria de Eventos” do site: www.csje.com.br