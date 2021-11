CSJE promove Mostra Cultural 2021

Destaque



Publicado em 15 de nov de 2021 e atualizado às 22:25

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Ao final do ano letivo é sempre um período reflexivo, também o momento esperado para a realização da Mostra Cultural. Devido ser o período de culminância do trabalho elaborado ao longo de um ano inteiro.

Mas, qual o sentido da Mostra Cultural em uma escola?

Compartilhar as vivências, o crescimento, as superações e os talentos dos alunos e professores!

Mas neste ano, após vários meses de pandemia, o Colégio São João Evangelista (CSJE), decidiu além de voltar atenção pelo momento enfrentando, reconhecer a luta, a resiliência e coragem das fundadoras da instituição de ensino.

Com assuntos que abrangiam desde a migração, avançando a fé e cultura de pessoas que buscam transmitir uma forma gentil de viver e ajudar ao próximo.

A equipe pedagógica claramente observou os pequenos detalhes e direcionou o corpo docente na missão de produções sentimentos de harmonia, respeito, tradição e fé na “Mostra Cultural” deste ano de 2021.

Reconhecendo a importância do CSJE, no município de Itamaraju, alunos puderam narrar de forma icônica, através da cultura um pouco da trajetória das irmãs que regem o ensino da unidade local.

O colégio que é dirigido pela irmã Marcella prestou homenagens e de forma nostálgica lembrou da história e desafios ao longo dos 50 anos do CSJE.

O intuito é deixar brilhar aquilo que já foi feito: os progressos e os talentos!

Na verdade, uma Mostra Cultural de final de ano envolve todas as pessoas da comunidade escolar. São as crianças, as famílias, educadores, corpo diretivo, equipe administrativa, higiene, nutrição, e todos que fazem parte do cotidiano da instituição, relatou a coordenadora pedagógica.

Visualize nossa galeria de imagens