CSJE promove tradicional Auto de Natal – 2021

Destaque



Publicado em 29 de nov de 2021 e atualizado às 18:39

Prestes a completar 50 anos em atividades, o Colégio São João Evangelista (CSJE) tem demonstrado o vigor em validar seu costume em elevar a educação.

O tradicional Auto de Natal do CSJE aconteceu nesta sexta-feira (26) de novembro, nas dependências da quadra da escola. O espetáculo com apresentação de alunos do Ensino Fundamental, revigora o sentimento de união. Familiares e amigos do corpo discente, tiveram a história do nascimento do menino “JESUS” contada numa encenação teatral.

Familiares emocionaram ao ouvirem as músicas, narrativas e a clássica canção “NOITE FELIZ”, promovido pelo coral de alunos, no encerramento das atividades.

O presépio vivo, tornou-se espaço para o registro dos familiares e seus queridos entes. A coordenação foi saudosa a lembrar das dificuldades e percas ocorridas ao longo de 2021, sendo um momento oportuno para agradecer a Deus pelo empenho de todos os envolvidos.

Também agradeceram pelo apoio, além da parceria entre educadores, pais, amigos e dedicação dos alunos.

O Colégio São João Evangelista (CSJE) funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e de 13h às 17h, e fica na Rua Paulo VI, 15 – Centro, nos telefones (73) 3294-1009 (73) 98861-0995, também no site www.csje.com.br e redes sociais #csjeitamaraju.