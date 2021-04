CSJE realiza Drive-thru solidário, doações serão distribuídas pela escola

A equipe de profissionais do Colégio são João Evangelista (CSJE), promoveram nesta quarta-feira (31), uma ação solidária com “drive-thru” para arrecadar donativos juntamente com os familiares e alunos da instituição, em razão da chegada da Páscoa, período comemorado na Semana Santa.

As doações foram efetuadas sem sair do carro na sede da escola, com aproximação pelo estacionamento na Rua Paulo VI. Sendo possível doar alimentos, materiais de higiene, respeitando o protocolo de combate ao COVID-19.

Todos os alimentos recolhidos, serão distribuídos em cestas básicas e entregues para famílias carentes, que estão passando por dificuldades em meio a pandemia do novo coronavírus. Além disso, os alunos receberam uma lembrança que foram entregues pelos seus respectivos educadores.

Dentre as tradições cristã vários povos celebram a Páscoa, período da morte e ressurreição de Jesus.

Ao longo de quase cinco décadas o Colégio São João Evangelista (CSJE), tem participado de atividade educativa e sociais em prol da comunidade Itamarajuense na busca de uma sociedade justa e transformada pelos caminho da educação.