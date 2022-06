CSJE realiza tradicional São João 2022

No ano, onde se comemora os “50 anos” do Colégio São João Evangelista, não poderia faltar a tradicional “Festa Junina do CSJE”.

O Colégio São João Evangelista realizou nesta quarta-feira (15), sua tradicional festa junina. O “Arraiá CSJE 2022”, foi um sucesso e contou com a visita de inúmeras pessoas, entre alunos, profissionais, pais e familiares, além da comunidade do bairro.

A festa contou com caracterização do espaço escolar, comidas típicas e ainda algumas novidades, como a pescaria e outras brincadeiras.

Além disso, o arraiá do CSJE teve muita música e dança protagonizadas pelos alunos desde a Educação Infantil ao ensino médio.

E para que tudo fosse perfeito tivemos o empenho e dedicação de todos os funcionários e professores da instituição que contribuíram na organização e realização do arraiá.

A direção e coordenadores, agradeceram aos profissionais em especial aos familiares e alunos que sempre confiam de forma carinhosa prestigiando cada evento promovido pelo colégio.

Veja algumas fotos do evento: