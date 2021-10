CTA realiza estratégia para disponibilizar testagem de hepatites virais nos bairros

Sociedade



Publicado em 19 de out de 2021 e atualizado às 14:05

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

O Programa Municipal de HIV, Hepatites Virais e outras ISTs de Teixeira de Freitas-BA está promovendo ações referentes à prevenção e expansão do diagnóstico e tratamento do HIV/AIDS, Hepatites Virais e Sífilis nos diversos bairros do município. O objetivo é oferecer informações para ampliar a capacidade de autocuidado e acesso ao diagnóstico sorológico.

A testagem regular do HIV, Hepatites Virais e Sífilis se configura como uma estratégia importante não apenas para o diagnóstico oportuno, mas também pode ser uma ação de prevenção. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades de saúde da rede pública e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Extrapolar os muros das unidades de saúde através de campanhas é um importante recurso para a identificação de possíveis casos de HIV, Hepatites Virais e Sífilis de forma sigilosa e gratuita. Nessa perspectiva é que serão feitas as campanhas nos bairros, de modo a permitir que as populações mais vulneráveis a essas infecções tenham o direito de acesso à testagem.

Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA),

realizará em parceria com a Atenção Básica testagem rápida nos bairros, conforme programação a seguir:

29/10/2021: Unidade de Saúde do Caminho do Mar

05/11/2021: Unidade de Saúde do Complexo Ubirajara

19/11/2021: Unidade de Saúde do Ulisses Guimarães

03/12/2021: Unidade de Saúde do Centro de Diagnose

17/12/2021: Unidade de Saúde do Liberdade 2