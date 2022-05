Cuiabá perde de virada para o Racing e dá adeus à Copa Sul-Americana

O sonho de se classificar para o mata-mata da Sul-Americana acabou para o Cuiabá nesta terça-feira. Jogando em casa, contra o Racing, da Argentina, o time chegou a sair na frente mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 em partida pelo Grupo B. O placar impossibilita um acesso para a próxima fase da competição.

Com o resultado, o Cuiabá segue com três pontos. Para se classificar, o time precisaria vencer as próximas duas partidas e torcer para que nem Melgar-PER e nem Racing (líderes da chave com 9 pontos) não pontuassem. Os dois times, porém, se enfrentam na próxima rodada e, assim, o Dourado não tem mais a possibilidade de ir para o mata-mata.

Agora, o Dourado tem pela frente um duelo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h (de Brasília), o time encara o Santos fora de casa, pela quinta rodada.

O JOGO

Durante a primeira etapa, o Cuiabá soube usar melhor a posse de bola. Apesar das investidas do Racing, os argentinos encontraram dificuldades para levar perigo, enquanto os brasileiros apostaram nos contragolpes.

Após algumas boas chegadas dos visitantes, o Cuiabá abriu o placar. Aos 27 minutos, Marllon completou cruzamento de Uendel e cabeceou para fazer o primeiro gol do jogo. Na sequência, Pepê e Elton tiveram oportunidades para ampliar o placar, mas perderam. Assim, o primeiro tempo acabou em 1 a 0 para o time da casa.

Na volta do intervalo, os visitantes precisaram de apenas dois minutos para empatar. Após jogada de Chancalay, Copetti ajeitou para Moreno chegar batendo e balançar as redes.

Apenas 11 minutos depois, Copetti surpreendeu a defesa brasileira e aproveitou cruzamento rasteiro de Piovi para completar a virada.

Com os argentinos na frente, o Cuiabá se lançou ao ataque e, assim, a partida esquentou. Aos 25, Pepê quase marcou em cobrança de falta rasteira, mas o goleiro mandou por escanteio. O Dourado continuou pressionando, mas não conseguiu o empate. Assim, o time dá adeus ao sonho de classificação para o mata-mata.