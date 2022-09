Cuidados com a pele durante a gravidez: veja as dicas da médica dermatologista das famosas

Este ano tem várias famosas que estão gestantes, como as influencers, Virgínia Fonseca e Camila Coelho, a atriz Viviane Araújo, a modelo Cintia Dicker, a ex-BBB e campeã de “No Limite”, Paula Amorim, a cantora Rihanna, entre outra. Algumas delas já deram à luz aos seus bebês, e claro os cuidados com a pele continuam após o parto.

A gestação é um período em que a mulher deve ter cuidados especiais em várias áreas, uma delas é com a pele. Para trazer dicas para vocês leitoras da Metropolitana FM, conversamos com a médica dermatologista, Geisa Costa, que cuida da pele de várias famosas. Ela é membro da Sociedade Latino Americana de Dermatologia Pediátrica e Membro da Sociedade Brasileira de Laser, diretora clínica e fundadora do Art Beauty Center (São Paulo e Uberaba/MG).

A primeira pergunta que fizemos à dermatologista foi: “O que muda na pele durante a gestação?”. Veja a resposta da médica.

[amo_ad]

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA COELHO (@camilacoelho)

Metropolitana FM: O que muda na pele durante a gestação? Geisa Costa: “A pele se torna muito mais sensível e com o aparecimento de melasma (manchas escuras) no rosto, além de acne e o aumento de pelos. As estrias também surgem por conta do rompimento das fibras de colágeno, alterações hormonais e o ganho de peso em pouco tempo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)

Metropolitana FM: Quais os cuidados que a mulher tem que ter durante os 9 meses de gestação?

Geisa Costa: “A mulher deve preparar a pele para a gravidez, cuidando diariamente do rosto e do corpo, fazendo o acompanhamento com o seu médico dermatologista. Não aplicar nada diferente, nem mesmo receitinhas caseiras. O ideal é que tudo seja sempre com o aval do médico”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)

Metropolitana FM: É indicado tomar colágeno durante a gravidez?

Geisa Costa: “Depende. O colágeno é muito procurado pelas gestantes para promover a elasticidade e evitar a flacidez. Mas precisa de uma avaliação para ver se é o caso da pessoa. Apesar do consumo ser seguro, a gestante só pode tomar se tiver indicação médica”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Metropolitana FM: Algum tratamento ou produto específico é indicado para o período de gestação?

Geisa Costa: “Gestação é para gestar, mas temos protocolos de tratamentos específicos para gestantes, sob aval médico. Gosto da frase: “pele é estímulo constante”, pois é importante que a gestante cuide diariamente da pele antes da gravidez para que ela esteja preparada para as mudanças”.

“A água termal, por exemplo, hidrata e conserva a barreira protetora da pele. É importante prevenir o ressecamento e as manchas de melasma com filtros solares FPS superiores a 50. Todavia, óculos escuros, chapéu e guarda-sol também são indispensáveis”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Metropolitana FM: O que deve ser evitado para a pele durante a gravidez?

Geisa Costa: “Além de tratamentos estéticos invasivos e de outros tratamentos contraindicados, as gestantes têm um hábito muito comum que não indico: a esfoliação, principalmente se a pele está seca. Ela resseca, agride, faz mais atrito, o que acaba desidratando a pele. O óleo também não é recomendado para evitar estrias. O ideal são os hidratantes, que são absorvidos pelo organismo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Metropolitana FM: Beber água é um dos pontos principais para as gestantes?

Geisa Costa: “Sim. Uma boa alimentação e hidratação fazem toda a diferença na pele e devem ser mantidas na gestação”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cintiadicker (@cintiadicker)

Metropolitana FM: Quais os tratamentos indicados após o parto?

Geisa Costa: “Após o período de amamentação, a mulher pode fazer alguns tratamentos para estrias, como microagulhamento e a Luz Intensa Pulsada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Geisa Costa: “Já quando o assunto é a pele do rosto, é muito comum ver puérperas com melasma. Então, o primeiro passo para um tratamento é a consulta com o médico dermatologista para avaliar o grau da condição. Após o diagnóstico, o especialista irá indicar o melhor tratamento para reduzir as manchas. Alguns deles são:

-Peelings (químico, físico ou laser), que estimulam a renovação celular e melhoram a textura da cútis;

-Fotona que combina dois lasers e cinco ponteiras para tratar manchas do melasma e também possíveis cicatrizes de uma cesárea, por exemplo. Além dos benefícios citados pelos outros tratamentos, o Fotona promove um efeito Lifting, sem cirurgia”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Metropolitana FM: E a pele negra, tem diferença nos cuidados durante o período da gestação?

Geisa Costa: “A pele negra necessita dos mesmos cuidados e tratamentos, potencializando sempre os melhores para cada etnia e quantidade de melanócitos na pele”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)

Fique por dentro de tudo o que rola na vida dos famosos:

+ Um Brinde à Vida: com Eliana, série que homenageia Hebe Camargo estreia no Globoplay

+ Pouco antes da estreia de A Fazenda, Boninho revela que BBB 23 vai começar antes da data prevista

+ Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre casamento secreto com Diogo Nogueira