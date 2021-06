Policia Civil cumpre mandado de prisão preventiva no bairro Bela Vista

Destaque



Publicado em 30 de jun de 2021 e atualizado às 18:46

Na tarde desta quarta-feira, dia (30), Policiais Civis da Delegacia de Itamaraju, diligenciaram para cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido nos autos do processo nº 8000862-13 .2021.8.05.0120, pelo juiz Dr Rodrigo Alves Rodrigues, sendo que o alvo um indivíduo vulgo “Cebolinha”, de 21 anos de idade, que foi encontrado e preso no Bairro Bela Vista, Itamaraju na posse de um simulacro de arma de fogo.



Cebolinha é suspeito de ter praticado diversos crimes como Porte de arma de fogo, Disparo de Arma de Fogo em via pública, Constrangimento Ilegal, receptação de veículo roubado e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Quando adolescente, cometeu ato infracional análogo à homicídio, fato este ocorrido no Distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa, ocasião em que ficou internado por 3 (três) anos.

Os referidos crimes são investigados no inquérito n° 085/2021. Após relatório elaborado pelos policiais civis do setor de investigação da Delegacia e Itamaraju, foi possível identificar e qualifica-lo. Em seguida, com base no referido relatório e depoimento de testemunhas, foi representada pela prisão preventiva, tendo sido cumprida nesta tarde.



Ato contínuo a prisão de Cebolinha, os policiais civis obtiveram informações de onde poderia ser localizada a arma utilizada por ele no dia do crime, endereço este também localizado no Bairro Bela Vista, Itamaraju.



A equipe de Policiais Civis se deslocou ao referido endereço e no local foi identificaram um segundo indivíduo de 28 anos de idade. Ele estava acompanhado de dois adolescentes e no local foi encontrada uma arma de fogo do tipo espingarda artesanal, 33 (trinta e três) buchas de uma substância semelhante à maconha, embaladas prontas para comercialização e 23 gramas de uma substância semelhante a cocaína. O mesmo é conhecido do Setor de Investigação da Polícia Civil de Itamaraju como sendo um dos “frentes” do tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, Itamaraju.



Em relação a Cebolinha, o mandado de prisão preventiva foi cumprido e comunicado à justiça. O inquérito será concluído nos próximos dias.



Já em relação ao outro indivíduo, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas.



Os presos serão recambiados para o CPTF onde ficarão à disposição da justiça.

Fonte: DPC Gilvan de Meireles Prates