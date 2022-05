Curitiba volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados

A Prefeitura de Curitiba voltou a recomendar que os cidadãos da cidade usem máscaras de rosto como forma de proteção contra a Covid-19 e outras doenças em espaços fechados ou aglomerações. A capital paranaense registrou um aumento de atendimentos em adultos e crianças com problemas respiratórios e voltou a sugerir a medida aos cidadãos, embora sem caráter obrigatório. No momento, o uso de máscaras é obrigatório na cidade apenas em unidades de saúde (hospitais, postos de saúde e clínicas) e para quem tem sintomas das doenças. Assim, a prefeitura curitibana pediu aos residentes que usem a proteção facial no transporte coletivo, em terminais, estações, shows, jogos, shoppings, lojas e supermercados. “Registramos 10% mais casos de doenças respiratórias do que era esperado para essa época do ano. Foi nosso compromisso, quando houve a retirada da obrigatoriedade, que retornaríamos a indicação caso fosse necessário”, comentou a secretária de saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, sobre a medida. Nas últimas duas semanas, a cidade registrou aumento de 171% na média móvel de novos casos, com 1.466 confirmações.