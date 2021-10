Curso de formação e capacitação da Guarda Civil Municipal (GCM)

Destaque



Publicado em 26 de out de 2021 e atualizado às 14:41

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

No início de outubro, a Guarda Municipal de Itamaraju-BA, começou a realização do curso de formação e capacitação da Guarda Civil. Esse curso é disciplinado pela matriz curricular da secretaria nacional de segurança pública (SENASP), Órgão do Ministério da Justiça.

O curso conta com matérias abrangem desde direito, ciências sociais, português, táticas operacionais, estatutos e defesa pessoal. O objetivo do treinamento é preparar o Guarda Municipal para os novos desafios da sociedade, e capacita-lo para ser atuante como força de segurança pública integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Esse curso é mais uma etapa da profissionalização da segurança pública municipal que vem acontecendo no município de Itamaraju-Ba, que já conta com fardamento padrão, parcerias de capacitação e atuação com a PRF e PM em algumas ações, regulamentação via estatuto (em andamento), estrutura com veículos e agora curso de formação e capacitação.

O curso dura até o final do mês de dezembro, contará com a participação de vários profissionais de áreas diferentes, dando um total de 476 horas de curso, sendo realizado pela escola da própria Guarda Municipal, criada recentemente em lei por iniciativa do prefeito Marcelo Angênica, e do seu secretário de administração Leo Oss.

A escola é dirigida pela coordenação da coordenadora pedagógica Maria Hélia, do Diretor Bonieque Apio, do Secretário Carlos Roidrigues Jr, sob comando do comando geral da Guarda Municipal Paulo Maria dos reis.

Por | Coordenação da Guarda Municipal – Bonieque Apio