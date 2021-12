Destaque



Publicado em 29 de dez de 2021 e atualizado às 12:26

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Curso de Instrutor de Auto Escola 100% ONLINE e válido em todo o Brasil. Veja como participar!

O ano de 2021 passou e iremos começar uma nova etapa em nossas vidas. E se você busca se recolocar no mercado de trabalho ou conseguir uma renda extra, sua oportunidade chegou. Estão abertas as matriculas para o curso de Formação de Instrutor de Auto Escola. O curso será realizado de forma EAD com início no dia 10 de Janeiro e será ministrado pela EFITRAN – Escola de Formação de Instrutores de Trânsito da Bahia.

Para estar apto fazer o curso basta ser habilitado há pelo menos 2 anos, possuir o ensino médio completo e ser maior de 21 anos. Depois de concluir o curso, você poderá atuar como Instrutor Prático, Instrutor Teórico, Aulas para Habilitados, Palestras de Trânsito e muito mais. O ganho médio da profissão de Instrutor de Trânsito gira em torno de R$ 2500,00, e o profissional pode elevar ainda mais o seu ganho.

Não espere mais um ano acabar para começar a mudar sua vida, entre em contato com a EFITRAN através do telefone 77 3422 6818 e dos Whatsapp 77 988531695 e 77 98863 9174.

Além dos cursos de Instrutor de Trânsito, a EFITRAN oferece também os cursos de Diretor Geral e Ensino de Autoescola, Examinador de Trânsito, Atualização dos cursos de Instrutor e Diretor, Vistoriador Veicular, Capacitação para Taxistas e Formação de Agentes de Trânsito. Corra e garanta sua oportunidade.