Curso de Instrutor de Auto Escola 100% online. Matrículas abertas. Veja como participar!

A EFITRAN – Escola de Formação de Instrutores de Trânsito, está com turmas abertas para o curso de Formação de Instrutor de Trânsito. Este curso visa capacitar profissionais que venham a desempenhar a profissão responsável por um dos principais pilares do trânsito que é a EDUCAÇÂO.

Se você tem pelo menos 21 anos, já concluiu o ensino média e possui habilitação há mais de 2 anos, não perca tempo e invista em uma das áreas que mais cresceu durante a pandemia. Com renda média em torno de R$ 2500,00, a profissão de Instrutor pode lhe garantir o futuro profissional e a realização dos seus sonhos.

O curso será realizado de forma EAD com início no dia 18 de Abril e será ministrado através de uma plataforma credenciada ao DETRAN BA em somente 2 meses de duração. Se você possui experiência com trânsito e está desempregado, esta é a hora de se qualificar. Entre em contato com a EFITRAN através do telefone 77 3422 6818 e dos Whatsapp 77 98853 1695 e 77 98863 9174.

Além dos cursos de Instrutor de Trânsito, a EFITRAN oferece também os cursos de Diretor Geral e Ensino de autoescola, examinador de Trânsito, atualização dos cursos de Instrutor e Diretor, Vistoriador Veicular, Capacitação para Taxistas e Formação de Agentes de Trânsito. Corra e garanta sua oportunidade.