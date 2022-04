Curso de Qualificação Empreendedora tem inscrições prorrogadas

Destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil, o prazo das inscrições para o curso de Qualificação Empreendedora foi prorrogado até segunda-feira, 4.A atividade é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba).De acordo com a prefeitura de Salvador, os interessados devem se inscrever no formulário através do link. Para participar, é preciso ser beneficiário ou residir com algum beneficiário do auxílio, ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.Com carga horária total de 160 horas na modalidade presencial, o curso vai ensinar sobre Custo e formação de preços de produtos e serviços; Relação com os clientes e uso de redes sociais; Como abrir um negócio; Como negociar bem e Melhoria da qualidade, entre outros tópicos.

A previsão é que o projeto beneficie cerca de 1000 pessoas e os inscritos contemplados serão comunicados do cronograma de aula conforme a lista de aprovados a ser apresentada pelo Ifba. A primeira turma com 350 alunos terá início das aulas em 18 de abril e término em 17 de junho. Já os demais aprovados formarão turmas no segundo semestre de 2022, com data de início das aulas a ser definida.

Cada cursista será contemplado com o valor de R$75 semanais. O auxílio será pago no mês seguinte ao período cursado. As aulas ocorrerão nas escolas municipais Ivone Vieira Lima (São João do Cabrito); Novo Horizonte; Dois de Julho (Trobogy); Eraldo Tinoco Melo (Sussuarana) e na Escolab 360 (Coutos).