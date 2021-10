Curso de segurança foi ministrado em parceria com TG e militar da 43ª CIPM

Destaque



No último final de semana, 2 e 3 de outubro aconteceu o curso de Capacitação da Empresa de Segurança Privada Muralha Segurança em Eventos.

Voltado para os novos integrantes, bem como para os agentes que já fazem parte da empresa, visando preparar os mesmos com os conhecimentos básicos na área da segurança privada e seus conceitos, primeiros socorros, defesa pessoal, manuseio de tonfa, abordagem, condução, imobilização e comportamento do agente em situação de crise.

O curso foi realizado nas instalações do Tiro de Guerra 06-025, e contou com a presença de vários profissionais que ministraram instruções para os agentes.

O curso iniciou na tarde de sábado com o coordenador da empresa, Jefferson Medeiros, que abordou os temas: Seguranças em Eventos, conceitos e Características de um profissional de Segurança. O domingo iniciou com o 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra, ministrando as matérias “segurança privada”, “segurança pública”, “hierarquia e disciplina”, dando continuidade o Bombeiro civil e socorrista do Samu, Alex Teodoro, ministrando: APH (Atendimento Pré Hospitalar) e classificação, identificação do uso correto de extintores de incêndio.

Na parte da tarde o Cb PM Raniere Oliveira, ministrou as instruções de defesa pessoal, manuseio de tonfa e imobilização, novamente o 1º Sgt Jermesson voltou a se encontrar com a turma ministrando os temas: Comportamento do agente em situação de crise.

Os agentes tiveram a oportunidade de conhecer o circuito de pista de corda e de progressão em que os Atiradores realizam suas atividades no dia a dia no TG. Encerrando o dia todos passsaram pelo momento mais esperado: o contato com gás lacrimogênio e tiveram a sensação de choque e realidade do dia a dia das Forças de Segurança Pública.