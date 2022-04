Custo da construção civil sobe 0,99% em março, aponta IBGE

O custo da construção civil no país subiu 0,99% em março deste ano na comparação com o mês anterior, em que a taxa ficou em 0,56%. Com o resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, o Sinapi (Índice Nacional da Construção Civil) acumula no primeiro trimestre alta de 2,29% e nos últimos 12 meses, de 15,75%. Em março do ano passado, o índice foi 1,45%.

A mão de obra pesou no bolso e puxou a alta do índice. A taxa subiu para 1,75%, contra 0,47% registrada em fevereiro por causa de reajustes salariais captados em uma parcela das categorias e de acordos coletivos que estão sendo praticados.

Já a parcela dos materiais recuou para 0,48%, ante a taxa de 0,77% de fevereiro, a menor variação desde julho de 2020.

Em março, o custo nacional da construção, por metro quadrado, foi de R$ 1.549,07. Em fevereiro, havia fechado em R$ 1.533,96.

O Sinapi é produzido pelo IBGE em conjunto com a Caixa Econômica Federal e usado para fechar orçamentos. Serve, também, para o acompanhamento de custos de obras públicas.

