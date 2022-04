Custo de hidrelétricas deve cair mais de 83% no Sul, centro-oeste e SE

O custo de operação das hidrelétricas deve cair mais de 83% nos subsistemas do Sudeste, centro-oeste e sul. De acordo com o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, os valores, que estavam equalizados em cerca de R$ 40,00 por Megawatt-hora, devem cair para pouco mais de R$ 6,00. Ainda segundo o Operador, as regiões Norte e Nordeste devem permanecer com os custos zerados.

O documento revela que a expectativa de afluências, ou seja, a energia que vem das chuvas, é positiva para abril. O destaque é para a região Sul, que deve terminar o mês registrando 189% da Média de Longo Termo, ou seja, a quantidade de chuvas que alimenta a vazão dos rios que chegam nos reservatórios das hidrelétricas.

Os reservatórios das usinas do Sistema Interligado Nacional têm previsão de chegarem a mais de 97% da capacidade de armazenamento no Nordeste, 95% no Norte; 70% no Sul e 68% no Sudeste/Centro-Oeste.

Na atualização do boletim, o ONS estima que carga de energia do Sistema Interligado Nacional pode finalizar o mês em alta de 2,3%, no comparativo com abril de 2021.

