Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, participou na noite desta sexta-feira (14/10) de sabatina promovida pelo pool de veículos de imprensa CNN, SBT, Veja, Terra, Estadão e rádios Nova Brasil e Eldorado. Inicialmente, a agenda seria um debate, mas o oponente Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou sua participação.

A ausência não foi ignorada pelo petista. Já no início do programa, ele se dirigiu aos eleitores e lamentou a ausência do adversário, a quem definiu como um “recém-chegado a São Paulo”. Quando perguntado sobre concessões e valores de pedágio, Haddad afirmou que Tarcísio “fez uma licitação na [via] Dutra em que o pedágio só caiu no trecho do Rio” e não no trecho de São Paulo.

O ex-ministro da Educação também destacou que “não acha uma placa de uma obra do governo federal em São Paulo durante os últimos 4 anos”.

Nacionalização Algumas perguntas foram voltadas a temas nacionais, como o combate à corrupção e o Partido dos Trabalhadores. Haddad, porém, preferiu focar em projetos locais e citou algumas experiências anteriores, como quando foi prefeito da capital São Paulo e ministro da Educação.

O petista se posicionou contra a privatização da Sabesp, defendida por Tarcísio de Freitas, alegando que a medida “mais que dobraria a conta de água”. Também defendeu a cobrança de impostos proporcionalmente maiores para a população de maior poder aquisitivo. Citando as recentes operações contra o uso de verbas do orçamento secreto, afirmou que uma das primeiras medidas que vai tomar, caso eleito, “é pedir para o Centrão sair do governo”.

O post Cutucada: Haddad critica ausência de Tarcísio em respostas de sabatina apareceu primeiro em Metrópoles.