Nos últimos dias o jogo Cyberpunk 2077 vem atraindo atenção de antigos e novos jogadores e o jogo está literalmente renascendo após ser massacrado por meses e se tornar piada no universo gamer.

Mesmo com quase dois anos de vida e um jogo focado somente no modo campanha, recentemente foi notado que Cyberpunk 2077 conseguiu superar The Witcher 3 em número de jogadores simultâneos no Steam.

O número não para de crescer e nesse exato momento desta publicação, existem 121,843 pessoas jogando Cyberpunk 2077, que é um número muito alto. Em comparação, o maior pico de The Witcher 3: Wild Hunt foi 103,329, isso há 3 anos.

Mas o sucesso repentino do jogo tem um motivo bem simples, que é a estreia recente do anime Cyberpunk: Edgerunners, que está disponível na Netflix e o público está adorando.

Graças ao anime, o público está ficando muito interessado no jogo e estão comprando suas cópias e curtindo esse incrível universo da Night City. Além disso, jogadores antigos que abandonaram o jogo ou até mesmo já zeraram, estão curtindo novas aventuras novamente.

Caso você tenha curtido o anime, esse é o melhor momento para cair de cara em Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 já está disponível no PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.