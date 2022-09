Cyberpunk 2077 está desistindo do Xbox One

Más notícias se você ainda estiver jogando Cyberpunk 2077 no Xbox One (ou PS4), pois a CD Projekt Red confirmou que as versões de última geração do jogo não receberão mais atualizações importantes após o próximo Patch 1.6.

Isso foi confirmado em uma transmissão oficial do Night Wire hoje cedo:

“Haverá algumas atualizações menores, focadas principalmente no suporte técnico para manter tudo funcionando sem problemas, mas todos os novos recursos e conteúdos futuros [serão] nos consoles da geração atual, bem como no PC”.

Isso significa que a nova expansão, ‘Phantom Liberty’, será limitada ao Xbox Series X e Xbox Series S se você quiser jogar em um console Xbox. O mesmo vale para o PlayStation com o PS5 sobre o PS4.

Não se esqueça de que o Cyberpunk 2077 é compatível com Smart Delivery no Xbox, portanto, se você decidir comprar um Xbox Series X ou Xbox Series S em breve, seu acesso ao jogo e o arquivo salvo serão transferidos para o novo console sem problemas.