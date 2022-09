Cyberpunk 2077 pode chegar no Xbox Game Pass

Recebemos muitas atualizações do CD Projekt RED em Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 recentemente, em grande parte devido a uma ligação substancial com investidores que ocorreu esta semana. Bem, nessa ligação, a equipe tocou no Xbox Game Pass e se o Cyberpunk 2077 está sendo considerado para o serviço.

Em suma, não agora, mas a equipe não descarta isso indefinidamente. Basicamente, eles dizem que, se houver conversas em andamento para serviços de assinatura como o Xbox Game Pass, elas serão anunciadas no futuro, “no momento apropriado”:

“Quanto à segunda pergunta – se há algum acordo em potencial com o Xbox [Game Pass] e o PlayStation [Plus] – fizemos alguns acordos no passado, mas se houver algum acordo, só poderemos conversar sobre no futuro, e tudo o que vai acontecer será anunciado em um momento apropriado. Não temos nada sobre este assunto para compartilhar agora.”

Então, sim, é seguro dizer que o Cyberpunk 2077 não parece estar chegando ao Xbox Game Pass tão cedo, mas nunca diga nunca. Lembre-se, The Witcher 3 já foi incluído na biblioteca do Game Pass, antes de deixar o serviço em março de 2021.