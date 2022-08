Da entrevista bombástica ao fim oficial: os fatos de Simone & Simaria

Os acontecimentos em torno de Simone e Simaria não param de surpreender a indústria da música, empresários, fãs e o público que viu a carreira das irmãs explodir nacionalmente lá em 2012. Nesta quinta-feira (18/8), uma página importante na história de vida e carreira delas foi virada definitivamente, pois de maneira oficial foi divulgada o fim da dupla. A triste notícia, por sua vez, foi bola cantada pela coluna LeoDias e ganhou cobertura especial com análises, entrevistas, fatos, registros e provas de que realmente uma crise havia se instaurada nos bastidores. Relembre agora, quando e onde tudo começou.

Em maio, após um áudio vazado expor um desentendimento entre as irmãs no palco do Programa do Ratinho, os primeiros indícios de que a relação estava estremecida começou a ganhar força nos veículos de imprensa. Até uma caça às bruxas foi desencadeada no SBT a fim de descobrir quem foi o culpado pelo vazamento.

Durante a gravação programa, Simaria pediu uma pausa e contou que estava muito cansada, com a voz rouca. A irmã, Simone, logo interrompeu, dizendo que estava tentando cuidar dela e ajudá-la, para poupar sua voz.

Simaria, por sua vez, retrucou dizendo que poderia cantar: “Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”, rebateu a cantora, que foi provocada em seguida. “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte”, respondeu Simone. Ao longo dos dias seguintes ambas focaram em desmentir qualquer problema entre elas.

Atrasos de Simaria em shows e a polêmica entrevista

Mas tudo se agravou quando um novo estranhamento chamou a atenção de quem assistia ao show delas em Caruaru, Pernambuco. Simaria se atrasou e ainda não deixou Simone terminar apresentação. E como se não bastasse, no dia seguinte ela chegou mais uma vez atrasada para outro show, desta vez na festa de São João de Itabaiana, em Sergipe. Por fim, Simaria subiu ao palco após Simone segurar mais de 20 minutos sozinha de apresentação.

Eis que veio então, a polêmica entrevista à coluna LeoDias que escancarou uma realidade que muita gente desconhecia sobre a personalidade de Simaria. A franca conversa realizada momentos antes da festa de 40 anos da cantora viralizou nas redes sociais, ganhou memes, foi assunto do Oiapoque ao Chuí, em todo os veículos de entretenimento do país.

Revelações da separação, crise pessoal e afastamento dos palcos

Desta entrevista surgiram revelações sobre o verdadeiro motivo da separação de Simaria com Vicente Escrig, uma relação que nasceu de conversas no Orkut (rede social sensação na década de 2010) e rendeu dois filhos: Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 6.

Tudo isso culminou com uma crise pessoal de Simaria: problemas com a voz, relação com equipe e familiares e os ataques na internet devido ao seu comportamento enérgico com a irmã. A partir de então, ela decidiu se afastar dos palcos para cuidar da saúde, uma situação que causou grande impacto para todos. Enquanto Simone seguiu cumprindo sozinha a agenda de shows da dupla, muito se questionou sobre a decisão.

Apagão nas redes sociais, festa do sobrino e um novo amor

Simaria se tornou uma pessoa “temida”, mas acima de tudo uma grande incógnita para pessoas ao seu redor. Poucos entendem sua vontade e seus objetivos daqui para frente. Sem perder o bom humor — sua característica mais predominante –, ela optou por se manter presente nas redes sociais, mas especialmente para os fãs, mesmo com pouca interação. Contudo, todos os seus amigos e colegas perderam espaço no cotidiano virtual da cantora. Simaria deixou de seguir todo mundo no Instagram.

Entre os últimos acontecimentos que ganharam manchetes dos noticiários e movimentaram o entretenimento no Brasil, foi a entrada pela porta dos fundos da festa do sobrinho. Um choque para os convidados e família.

Os boatos mentirosos e completamente improcedentes sobre uma suposta paixão pelo DJ Ivis e até pelo cunhado Kaká Diniz também mexeu com o emocional de Simaria. A cantora quer mesmo é fortalecer sua relação com o astro cubano William Levy, seu amigo virtual por quem nutre uma paixão platônica.

Obrigado Simone & Simaria!!!

A coluna LeoDias, que ao longo dos últimos meses pautou detalhes exclusivos de todos estes acontecimentos, acima de tudo deseja que a nova fase de Simone e Simaria na música seja de grandes realizações e prosperidade. O talento individual de cada uma já reflete um novo caminho de grande sucesso. O sucesso que as duas irmãs merecem, juntas no palco ou não. Estaremos de olho!

