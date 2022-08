Da igreja aos palcos: saiba quanto artistas gospel faturam por show

Fora da bolha sertaneja, do pop, funk e outros tantos gêneros, um outro mercado em especial movimenta bilhões por ano e nem todos sabem ou se dão conta do fenômeno. Estamos falando da indústria gospel, que muitas das vezes projetam seus artistas a patamares que qualquer hit do TikTok sonha em chegar próximo. Da série que a coluna LeoDias vêm apresentando sobre este universo, agora vamos ao ranking dos artistas evangélicos que mais faturam com shows.

Tratados como verdadeiras estrelas, alguns cantores (e até pastores) hoje são sucesso nas principais plataformas de música, além de obterem números exponenciais no YouTube. Mas o que chama a atenção, são as casas de shows e arenas lotadas, com ingressos esgotados e recordes de público.

Ao evangelizar através da música, eles movimentam multidões por onde passam e chegam até a furar a bolha e alcançar destaque em outros meios e veículos como rádios populares e TV aberta, lugares onde outras culturas são predominantes.

A indústria da música cristã é uma verdadeira potência e faz nomes ganharem status que de fato condizem com a realidade, sem números maquiados ou estratégias mirabolantes para obterem êxito. O sucesso da música gospel se faz da maneira mais orgância possível.

Confira o ranking dos cachês dos artistas gospel!

– Aline Barros – R$ 80 mil reais por show. Como citado na matéria anterior , Aline não faz mais shows em igrejas. Está em outro patamar.

– Renascer Prise – R$ 75 mil reais.

– Fernanda Brum – R$ 60 mil reais.

– Sarah Farias – R$ 50 mil reais.

– Elaine Martins – R$ 30 mil reais por show. Para apresentações em igrejas o cachê cobrado gira entre R$ 5 e R$ 8 mil reais.

– André Valadão – R$ 50 mil reais.

– Damares – R$ 40 mil reais.

– Bruna Karla – R$ 30 mil reais

– Regis Danese – R$ 30 mil reais.

– Mara Maravilha – R$ 10 mil reais.

Existem até pastores famosos que também cobram cachê. Um deles, inclusive, em plena ascensão viu seu cachê despencar depois que descobriram que ele tem uma filha fora do casamento. Mas fato é: evangelizar é um dom para poucos. E eles precisam, além de ter o conhecimento da Bíblia, saber a “linha” da igreja onde estão atuando.

Cada igreja (as maiores do país) tem a sua “linha de evangelizar”. Uma recente pesquisa feita pelo instituto Datafolha mostra que 3 em cada 10 brasileiros (29%), com 16 anos ou mais, são evangélicos. Algumas delas, entretanto, pregam que o sucesso financeiro é desejo de Deus.

