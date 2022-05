Daiane de Paula ganha mordidinha no lábio e declaração de Caio Castro

Caio Castro não esconde a paixão por Daiane de Paula, com quem namora desde o início do ano. O ator faz questão de compartilhar com os seguidores momentos de intimidade do casal, e, na noite desse sábado (28/5), não foi diferente. O famoso postou fotos onde aparece coladinho e dando uma mordidinha na boca da bailarina. “No meio da rua para te ver, sua linda”, declarou-se nos stories do Intagram.

Esse é o primeiro relacionamento de Caio Castro desde o anúncio do término com Grazi Massafera, em agosto do ano passado. Daiane de Paula tem 31 anos e é paranaense. Desde 2016, ela também atua como “repórter” especial do Faustão.

Caio Castro e Daiane de Paula estão juntos desde o início do ano

Caio sempre se declara para a amada nas redes sociais

Eles assumiram o namoro publicamente durante o Lollapalooza

Caio Castro e Daiane de Paula

