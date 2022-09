Dalton se emociona com acesso do Vitória: ‘Eu nunca tinha vivido isso’

Coube a Dalton exibir a braçadeira de capitão do Vitória na última rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. Com a suspensão de Alan Santos, o goleiro assumiu a responsabilidade diante do Paysandu, neste sábado (24), no estádio da Curuzu, em Belém. Honra e mérito de quem teve papel importante na reta final do torneio.

Dalton falhou no empate em 1×1 com o time paraense. Saiu mal do gol e viu Genílson estufar a rede. Dionísio deixou tudo igual poucos minutos depois. Apesar do erro, ele salvou o Vitória em algumas ocasiões no próprio jogo e em outros anteriormente.

Após a conquista do acesso, o goleiro concedeu entrevista à Rádio Itapoan FM e falou sobre como a união do elenco rubro-negro foi importante para que o objetivo fosse alcançado.

“Não acho que tenha um responsável, dois ou três. A estrela é Deus quem aponta que vai brilhar. Porém, o nosso grupo não tem uma estrela que brilha sozinha, nosso grupo é uma constelação. É um grupo que batalhou, que viveu isso intensamente, que teve fé acima de tudo nos momentos de dificuldade”, pontuou Dalton.

“Fizemos o compromisso de fazer sempre o nosso melhor, então são todos, desde aqueles que não fizeram nenhum jogo, aqueles que fizeram apenas um e aqueles que jogaram mais jogos. É de todos. Não é só de Dalton, do presidente, é de todos”, completou.

O goleiro assumiu a titularidade após a lesão do prata da casa Lucas Arcanjo. Dalton também destacou a importância do apoio da torcida rubro-negra e se emocionou ao relatar o momento que está vivendo.

“Esse acesso é nosso, é da nossa torcida, que foi colossal, gigante, que nos carregou nos braços. Eu nunca tinha vivido isso e pedia sempre a Deus pra que nos colocasse no lugar e hora certos, que iluminasse meus pés, minhas mãos, que a gente sabe que muita coisa depende de nós. Conseguimos. Vamos voltar com esse acesso para comemorar com essa torcida que vai estar lá comemorando com a gente”, disse Dalton.

Com acesso garantido antecipadamente, o ABC terminou o quadrangular na liderança do Grupo C, com 12 pontos, e vai brigar pelo título do torneio. O Vitória somou nove pontos e ficou com a segunda colocação. O Figueirense, com sete pontos, acabou em terceiro lugar. Com quatro, o Paysandu amargou a lanterna.