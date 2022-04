Dalvadísio acompanha encontro sobre atendimento à educação especializada

O vice-prefeito de Itamaraju, Dalvadísio Lima participou na tarde desta terça-feira (12) de encontro na escola municipal Presidente Médici, sobre inclusão escolar à educação especializada. O debate destacou o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, instituído pelo Ministério da Educação.

O projeto tem como objetivo apoiar as redes de ensino público na organização e oferta de Atendimento Educacional Especializado.

“Atendendo ao convite da direção da escola, participamos desse evento que foi muito importante no esclarecimento acerca da educação especializada”, ressaltou Dalvadísio, que esteve acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Rubens do Hospital.

Debates na Câmara

O vice-prefeito acompanhou também a reunião da Câmara, realizada à noite, onde foram debatidos temas de interesse da sociedade itamarajuense. Na sessão, Dalvadísio Lima teve o seu nome citado pelo presidente da Casa e outros vereadores.

“É com muita satisfação que procuramos sempre prestigiar os debates na Câmara junto à coletividade”, comentou Lima, que agradeceu aos elogios dos edis sobre a sua atuação no governo municipal.

Por Jean Batatinha