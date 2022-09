Dani Alves dá assistência para goleiro empatar jogo no último lance; veja

O lateral-direito Daniel Alves fechou a noite de sábado com mais uma assistência na carreira. E essa foi especial. O jogador brasileiro cobrou escanteio na cabeça do goleiro Julio González, que balançou as redes e empatou o duelo do Pumas, fora de casa, contra o Toluca, pelo Campeonato Mexicano. A partida terminou em 2 a 2.

O lance aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. O Pumas perdia o duelo por 2 a 1 quando Dani Alves cruzou na área. Julio González fez belo movimento, subiu livre e cabeceou forte, para o chão, sem chances para o brasileiro Tiago Volpi, ex-São Paulo.

Veja o lance abaixo