Dani Calabresa afirma ter sido humilhada por diretor global em sua primeira entrevista com Jô Soares

Dani Calabresa participou do PodPah, apresentado por Mitico e Igão, na última quinta-feira (18) para falar sobre seus novos projetos. Porém, não teria como não comentar sobre os perrengues que viveu no início da carreira.

Em bate-papo, a atriz relembrou a sua primeira entrevista com Jô Soares. No entanto, sua estreia foi frustrante, pois viveu um momento desconfortável com Willem Van Weerelt, diretor do “Programa do Jô” na época. “Cheguei no estúdio, o diretor vira para mim: ‘até que enfim chegou a margarida’. Eu tomei um esporro dele que eu não sabia o porquê. Eu não sei o que prometeram para esse homem. Ele me acabou como se eu fosse uma estrela que prometeu chegar às 13h, mas chegou às 14h”, relembrou.

Dani Calabresa foi entrevistada por Jô Soares em 2010 pela primeira vez (Foto: Reprodução/YouTube)

Fábio Rabin, que também concedeu entrevista no mesmo dia que Dani, explicou que o diretor do programa estava bravo por conta do atraso da apresentadora. “Foi horrível de verdade. Eu fiz o meu stand up com a lágrima presa no olho. Ele não riu de nada. Ele saiu e eu comecei a chorar, tremer. Minha mãe queria acender uma vela na Globo”, finalizou.

Fábio Porchat relembra sua primeira vez com Jô Soares Fábio Porchat também contou como foi a sua experiência ao estar frente à frente com Jô Soares. O ator comentou estar na plateia e que seria uma grande oportunidade de divulgar seu trabalho como humorista. Porchat afirmou ter levado alguns textos para mostrar ao apresentador, porém, na hora, mudou os planos e decidiu apenas entregar um bilhete.

“Eu pedi para ir la frente, rasguei os textos e fiz um bilhete: “Jo, gostaria de fazer uma participação”Eu fui e entreguei, dei um beijo. Os produtores só não me mandaram embora porque ia voltar a gravação e não tinham como me cobrir ali. Quando sentei, o Jô achou aquilo ali meio engraçado e se comunicou com a produção”, comentou.

Em seguida, Fábio Porchat revelou que não ficou tão nervoso quanto imaginou. “Eu vou lá fazer o que faço todo dia na faculdade. Eu tava muito confortável, mas eu tava nervoso. Eu nem sei porque eu pedi para ir lá na frente. Eu queria que o Jô me visse.

