Daniel Alves deseja volta de Messi ao Barça e diz que contrataria Mbappé

Além de desejar o retorno de Messi ao Barcelona, Daniel Alves tem outra proposta. Em entrevista ao Mundo Deportivo, o lateral dos culés exaltou a qualidade do atacante do Paris Saint-Germina, Kylian Mbappé, e, se pudesse, assinaria contrato com ele.

“Messi pode ser o que falta a qualquer equipe. Se estivesse ao meu alcance, eu pegaria o avião, ia lá e trazia ele aqui para as pessoas de novo”, disse.

“Se eu pudesse, fecharia com Mbappé. É o melhor que existe para o estilo do Barça neste momento”, afirmou.

Quando foi mencionado que o atacante francês poderia estar mais perto de defender a camisa do Real Madrid, Dani Alves não mostrou preocupação;

“O que é branco (fazendo relação a cor do Real Madrid) hoje pode ser azul amanhã. E se você adicionar um pouco de grana a ele, torna-se um blaugrana (jogador do Barcelona), afirmou o lateral.

Além de comentar sobre possíveis reforços para sua equipe, pontuou o nome de Raphinha, jogador da Seleção Brasileira e do Leeds United.

“Ele é um grande jogador. Tanto ele quanto Antony, que também é um fenômeno. Há coisas muito interessantes no mercado para o Barça”, finalizou.