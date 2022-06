Daniel Alves nega que tenha se oferecido ao Mallorca

O lateral-direito Daniel Alves usou as redes sociais para negar que tenha se oferecido para atuar pelo Mallorca na próxima temporada do Campeonato Espanhol. A notícia partiu do Diário de Mallorca nessa quinta-feira.

“Mentira. Obrigado”, disse o atleta de forma curta e categórica.

Daniel Alves está com o futuro indefinido. Na temporada 2021/22, o jogador atuou pelo Barcelona – após sair de forma turbulenta do São Paulo. Mas o time da Catalunha anunciou recentemente que não iria renovar o contrato do atleta.