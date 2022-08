Daniel Alves vive momento conturbado com o Pumas e a imprensa mexicana

Com Daniel Alves em campo, o Pumas foi goleado pelo Santos Laguna por 5 a 1, nesse domingo, no Estádio Olímpico Universtário. Passados 29 dias de sua apresentação, o brasileiro fez o quinto jogo no Campeonato Mexicano, e com ele a equipe tem retrospecto de dois empates e três derrotas – além da goleada por 6 a 0 sofrida para o Barcelona no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper. Nessa sequência de seis jogos sem vitória, o Pumas sofreu 19 gols, o que provocou a revolta da torcida contra o técnico Andrés Lillini e também Daniel.

Contra o Santos Laguna, o brasileiro recebeu vaias das arquibancadas no decorrer da partida e no caminho para o vestiário após o apito final.

“Acabou o amor”, é a manchete de capa do jornal Récord nesta segunda-feira, com a imagem do lateral. “Dani Alves foi vaiado e objetos foram atirados contra a equipe”.

FAVORECIMENTO

O treinador Lillini foi questionado por manter o brasileiro durante os 90 minutos dos cinco jogos que disputou no campeonato. Na imprensa esportiva mexicana, circulou a versão de que o Pumas se comprometeu no contrato com Daniel para que ele atuasse em todos os jogos do início ao fim.

Diante desse cenário, o vice-presidente esportivo do clube, Miguel Mejía Barón, convocou uma entrevista coletiva para desmentir tais rumores.

“Isso não existe. Não existem cláusulas que obriguem o técnico para que (Daniel Alves) jogue os 90 minutos. Parece piada, mas sei que não é porque dizem isso de tal forma que parecem estar convencidos, mas certifico que isso não é verdade”, declarou o dirigente.

O Pumas é atualmente o 16º colocado do Campeonato Mexicano. Na próxima quarta-feira, o time recebe o Tigres pela 9ª rodada da competição.