Daniel celebra liderança na Série B, mas pede Bahia com pés no chão

A campanha do Bahia neste início de Série B tem sido melhor do que muitos tricolores esperavam. Depois de um primeiro trimestre marcado por eliminações no estadual e na Copa do Nordeste, o tricolor deu a volta por cima e lidera o Brasileirão com 10 pontos em quatro jogos.

Uma das referências da equipe, o meia Daniel comemora a evolução, mas prega que o elenco precisa manter os pés no chão para seguir conquistando os pontos que vão levar o time ao acesso para a primeira divisão.

“Muito bom esse momento da liderança, começar campeonato tão bem assim. Ainda mais nós que começamos o campeonato com desconfiança. É manter o foco, saber o que passou, como foi ruim e não deixar subir para a cabeça”, disse o meia.

Além do momento do Bahia, Daniel pode comemorar também o seu desempenho individual. Alçado ao posto de meia armador do tricolor, ele recebeu a camisa 10 e vem fazendo um bom papel. Contra o Sampaio Corrêa, foi dele o gol que deu o triunfo ao Esquadrão na Fonte Nova.

“Muito feliz. Minha posição desde que comecei a jogar a futebol. Sempre joguei assim na base. No profissional, acabei ficando mais distante dessa posição. E agora poder estar voltando nesse momento importante para o clube, espero continuar correspondendo e cada vez mais melhor. Muito feliz, e espero continuar assim”, afirmou.

Mais próximo do gol adversário, Daniel já balançou as redes três vezes na atual temporada. Ele diz que espera anotar mais tentos, mas prefere não estabelecer metas.

“Vou deixar para os atacantes [colocar metas]. Lógico que quero marcar, colocar mais gols, assistências, mas se a gente estiver ganhando, é o principal. Vai ser bom para todo mundo. Se a gente tiver ganhando, todo mundo aparece”, completou.

A próxima oportunidade para Daniel marcar gols pelo Bahia será nessa sexta-feira (29), quando o Esquadrão visita o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP, pela 5ª rodada da Série B.