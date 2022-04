Daniel, do ‘BBB 20’, assume namoro com homem e denuncia preconceito: ‘Não vou admitir’

O ex-BBB Daniel Lenhardt assumiu um namoro com o modelo Marcus Lobos nas redes sociais na última terça-feira, 29. Com a repercussão do relacionamento, o influenciador digital se pronunciou em vídeos, afirmando que não irá tolerar qualquer tipo de preconceito. “Sou reservado, não gosto de polêmicas, tenho minha vida bem reservada e gosto disso realmente. Prefiro me fingir de sonso, mas a gente precisa impor limites em algumas coisas. Fico quieto para muita coisa, mas agora que meu relacionamento foi exposto não tem o que fazer. Não vou admitir pessoas preconceituosas, isso eu não admito. Eu não vou abaixar a cabeça de jeito nenhum”, disse. “Eu não me sinto ofendido. Fico triste, não por mim, mas pelas pessoas que têm essa mentalidade. Não entra na minha cabeça que, em pleno 2022, com tantas informações, notícias e conteúdos, as pessoas não entendam que amor vai muito mais além de gênero.”

Lenhardt ressaltou que não se deixa abalar por comentários negativos, mas que assume um papel combativo por outros membros da comunidade LGBT vítimas de preconceito. “Não vou ficar quieto para o preconceito de ninguém. Não por mim, mas por pessoas que sofrem, são anônimas e têm medo de postar por conta de julgamento. Estou falando isso por essas pessoas”, disse. O brother sugeriu que aqueles que fossem críticos ao seu relacionamento mudassem o foco de suas preocupações. “Tem tanta coisa para a gente se preocupar. Estamos aí com um presidente que, se Deus quiser, vai sair. Temos as eleições para se preocupar. Isso é um problema real: o futuro presidente do Brasil”, concluiu. Daniel fez parte do elenco do “BBB 20“, edição na qual se envolveu com a ginecologista Marcela McGowan.