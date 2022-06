Daniel fala de nova turnê, paternidade e polêmica envolvendo shows de prefeituras e Lei Rouanet

Prestes a completar 40 anos de carreira, o cantor Daniel dá início às celebrações neste sábado, 4, com a estreia da turnê “Por Toda a Minha Vida” no palco do Tokio Marine Hall, em São Paulo. “Completo essas quatro décadas de carreira ano que vem, mas já quero começar com as comemorações este ano. Tudo que eu tiver possibilidade de realizar daqui para a frente já é em forma de comemorar esses anos de história”, comentou o cantor, de 53 anos, em entrevista à Jovem Pan. Diferente da turnê anterior, “Versões de Mim”, a nova não contará apenas com músicas que fazem parte do extenso repertório do artista. “Esse show traz canções que estão relacionadas à minha trajetória, então possui músicas minhas e também de outros artistas que são referências para mim. É uma forma de celebrar a vida, a minha saúde e o fato de ter meu público até hoje e ainda poder cantar para ele.”

Ao longo desses 39 anos, Daniel emplacou diversos hits, e todos estarão presentes na nova turnê. “O que estamos fazendo para inovar é dar arranjos diferentes, mas é complicado também. A música Estou Apaixonado, por exemplo, é um arranjo que ficou tão marcado que se você mudar muito perde as características da música”, explicou o cantor. A canção citada foi gravada em 1996, época em que Daniel ainda não seguia carreira solo. “Essa música é uma página importante da minha história, gravei com o saudoso João Paulo há muitos anos. Já são 25 anos de ausência dele, ou seja, gravei essa canção há quase 30 anos e ela se eternizou.” João Paulo morreu em 1997, aos 37 anos, após sofrer um acidente de carro.

Só Dá Você na Minha Vida e Minha Estrela Perdida são outras canções de sucesso da dupla João Paulo e Daniel que estão confirmadas nos shows. Em carreira solo, o sertanejo estourou com a romântica Adoro Amar Você. “Ela veio em uma fase diferente da minha vida, onde estava recomeçando minha carreira”, afirmou. Eu Me Amarrei e Te Amo Cada Vez Mais também compõem o set list. Além dos sucessos mais pedidos pelo público, Daniel disse que tem duas músicas que ele não poderia deixar de fora dessa turnê especial: “Uma das primeiras canções que cantei na minha vida foi O Menino da Porteira, depois tive o presente de participar do longa metragem. É uma canção que me remete à minha história e à minha carreira. Conheci através do meu pai, era uma música que era muito tocada dentro de casa. Também tenho uma ligação forte com Romaria, que é uma canção que nos transporta para a questão da religiosidade, que é um dos grandes pilares que temos na vida”.

Pai pela terceira vez

Os motivos para Daniel comemorar não se limitam à carreira. Na vida pessoal, o artista, que já é pai de Lara, de 12 anos, e Luiza, de 10 anos, vive um momento especial: a recém chegada de Olívia, sua terceira filha. “É muito bom ter um bebê de novo em casa. Já estou voltando com os compromissos e é inevitável não sofrer de saudade. Estava ‘mal acostumado’ por estar muito dentro de casa, perto das minhas filhas, e poder curtir cada instante da programação delas, o dia a dia mesmo. Acordar e ver o sorrisinho delas, não tem preço. Estou vivendo com a Aline [de Pádua, mulher do cantor] tudo aquilo que pude viver na chegada da Lara, que foi a minha primeira experiência como pai. A Luiza veio logo depois, então tudo aconteceu muito perto. Agora, tem esse distanciamento de 10 anos, então traz uma bagagem de sentimento muito maior, a gente acha que já está acostumado com os cuidados de uma criança, mas é totalmente diferente”, afirmou aos risos.

Ficar longe dos palcos durante a pandemia não foi fácil, mas o cantor confessou que já estava planejando diminuir o ritmo de trabalho. “Esse período foi algo diferente de tudo o que vivemos. O que mais me pegou foi o distanciamento do meu público. Eu já vinha planejando dar um tempo, já estava suavizando minha agenda, estava tirando o pé do acelerador, mas não imaginava que seria dessa forma e que passaríamos por essa experiência. Que bom que estamos podendo voltar a fazer shows. Sinto que, agora, temos mais consciência de como faz falta um abraço, um aperto de mão, um beijo, um olhar, uma presença, não somos nada sozinhos. O distanciamento é muito triste”, enfatizou. Por outro lado, ele achou positivo passar mais tempo em casa. “Amo estar com a minha família. Por conta da minha profissão, que encaro como uma missão, é inevitável não ficar longe de casa, então foi um presente participar de uma fase primordial da vida das minhas filhas, uma fase de aprendizado, de infância. Foi um privilégio em um período difícil.”

Shows de prefeituras e Lei Rouanet

Uma recente fala do cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, sobre a Lei Rouanet fez com que shows realizados por sertanejos em cidades pequenas começassem a ser investigados, isso porque as prefeituras teriam desembolsado altos valores para bancar essas apresentações. Daniel opinou sobre o assunto e disse que não vê problema em realizar esse tipo de show, desde que os trâmites de contratação sejam idôneos. “Se for feito de forma legal e correta, eu não vejo mal nenhum, ainda mais por se tratar de cultura, que é algo fundamental na vida das pessoas. Existem muitas maneiras de se interpretar isso e de se realizar isso. A questão de shows bancados por prefeituras, desde que estejam na normalidade, desde que não seja uma coisa extrapolada e que não saia fora dos princípios, eu sou a favor. Sempre fui a favor da coisa correta, sempre andei direito”, declarou.

O cantor também defendeu projetos que são contemplados pela Lei Rouanet, que foi criada com o intuito de fomentar e incentivar a cultura. “Essa coisa da Lei Rouanet é complexa, existem várias maneiras de se olhar para isso. Às vezes, as pessoas generalizam, ou é certo ou é errado. Fiz um projeto outro dia com a Orquestra Sinfônica Pop Arte Viva, que é maravilhosa e trabalha com a Lei Rouanet desde sempre. É um projeto super elaborado. Não vejo problema com a Lei Rouanet, desde que seja aplicada da forma que tem que ser aplicada”, concluiu.

Próximos projetos

A turnê “Por Toda a Minha Vida” é só o começo das comemorações de 40 anos de carreira do cantor. Em dezembro deste ano, Daniel será atração de um cruzeiro que também contará com a presença de artistas como Fábio Jr. e Zé Augusto. “Também vou gravar um DVD com as canções da época do João Paulo e Daniel, lá da década de 1990. Será um DVD com participações especiais e terão muitos nomes da música sertaneja que tem a história do João Paulo e Daniel como uma referência. Além disso, vou ter a satisfação de lançar em agosto um projeto que gravei com meu pai em casa só com músicas raízes que eu gostava de cantar quando eu era criança.”