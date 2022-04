Daniel Silveira define hora e data para colocar tornozeleira eletrônica

Na noite desta quarta-feira, 30, o advogado do deputado federal Daniel Silveira (União Brasil -RJ), Paulo César Rodrigues de Faria, divulgou manifesto esclarecendo que o deputado irá colocar a tornozeleira eletrônica nesta quinta-feira, 31, na Câmara dos Deputados. O documento estabelece para as 8h (horário de Brasília) o cumprimento da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No entanto, o manifesto pede para que a Polícia Federal “não se atrase” devido aos compromissos parlamentares de Daniel Silveira. O deputado está na Câmara desde terça-feira, quando disse que não cumpriria a determinação do ministro. No início da noite desta quarta, Moraes definiu uma multa diária de R$ 15 mil no caso do parlamentar se recusar a seguir as medidas cautelares.