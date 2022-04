Daniel Silveira vai à PF e coloca tornozeleira eletrônica

O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) foi à sede da Polícia Federal (PF) em Brasília para colocar uma tornozeleira eletrônica. A ida do parlamentar à corporação aconteceu depois de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou que Silveira deveria comparecer à PF para colocar o equipamento às 15h desta quinta-feira, 31. Nos últimos dias, o parlamentar chegou a passar a noite na Câmara dos Deputados, afirmando que não cumpriria a determinação do ministro. Uma multa diária de R$ 15 mil foi definida, caso o parlamentar continuasse se recusando a seguir as medidas cautelares, o que fez com que Daniel mudasse de opinião. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, Silveira disse que não deixaria as multas serem cobradas em cima de seus vencimentos referentes à Câmara dos Deputados e criticou Moraes. “Ele [Moraes] não tem limite, é um trem desgovernado, é um inimigo comum da nação. Gosta tanto de tornozeleira, deveria pegar uma para ele”, disse Silveira.