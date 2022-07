Daniela Mercury bate recorde da carreira em 25ª turnê em Portugal

A cantora Daniela Mercury, que celebrou 25 turnês em Portugal, registrou neste domingo (10) o maior público em um único show da história da sua carreira no país. O evento, na cidade do Porto, reuniu mais de 100 mil pessoas para ver a Rainha do Axé Music.

Durante mais de duas horas de apresentação, Daniela enlouqueceu a multidão que lotou o Parque da Cidade, cantando grandes sucessos da carreira e os novos hits do álbum Perfume.

Um público de 100 mil pessoas se empolgou com os sucessos de Daniela (Foto: Célia Santos/Divulgação)

O público também fez coro de #forabolsonaro durante o show e Daniela recebeu de presente uma toalha de apoio a Lula. Ela também agradeceu e enalteceu a democracia brasileira: “A gente quer democracia, a gente quer diversidade. Tem que mudar esse governo. Esse governo nunca mais”, afirmou a cantora.

Vejas mais fotos da apresentação:

Ao todo, Daniela Mercury fez seis shows em Portugal nos meses de junho e julho. Em 23 de novembro, a artista retornará ao país europei para um show no Coliseu de Lisboa. Este concerto vai celebrar internacionalmente os 30 anos de Canto da Cidade.