Danilo Fernandes valoriza postura do Bahia: ‘Muita superação’

Autor dos dois gols que garantiram o triunfo por 2×1 contra o Criciúma, Davó foi o principal nome do jogo disputado na tarde deste sábado (4), na Fonte Nova, mas a performance de Danilo Fernandes também foi fundamental para garantir o resultado. Antes do atacante sacramentar a virada, aos 49 minutos do 2º tempo, o goleiro já havia evitado algumas vezes que o adversário ampliasse o placar.

Após o apito final, Danilo Fernandes festejou o resultado e destacou a postura do time na etapa final, quando jogou em desvantagem numérica, já que Ignácio foi expulso no 1º tempo.

“Sabíamos que ia ser muito difícil. A equipe do Criciúma tem um jeito de jogar que deixa o adversário com receio de atacar. Com um homem a menos, a equipe teve muita superação. Nosso segundo tempo foi um jogo de manual, de como jogar a Série B. Vamos precisar do elenco todo. Agradecer também ao torcedor, porque o Ignácio foi expulso e eles supriram essa ausência. Temos coisas para corrigir, mas é melhor corrigir ganhando”, afirmou Danilo Fernandes.

Com o triunfo diante do Criciúma, o Bahia subiu uma posição na tabela de classificação e agora é o 2º colocado, com 19 pontos, atrás apenas do Cruzeiro, que soma 25. O tricolor volta a campo na quarta-feira (8), às 21h30, quando recebe o Sport, na Fonte Nova.