Danilo relembra conselhos de Weverton e Abel em seu primeiro dia na Seleção

A grande novidade da última convocação de Tite para a Seleção Brasileira já fala como jogador da amarelinha. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, em Seul, Danilo, volante do Palmeiras, falou sobre seu primeiro dia com seus companheiros de time e lembrou de conselhos do goleiro Weverton e de Abel Ferreira, treinador do Verdão.

”Foi muito louco. Já joguei com alguns, outros a gente só vê em Champions League, Premier League e Campeonato Francês. Conviver com Neymar… Está sendo maravilhoso esse primeiro dia”, contou o jovem de 21 anos. Segundo Danilo, os outros jogadores estão tratando de que sua recepção seja boa. Desta forma, o volante palmeirense está se acostumando aos poucos ao novo ambiente. Weverton, companheiro de time e agora de Seleção, tem ajudado.

”Fui bem recebido. Todos me abraçaram e falaram comigo. No treino também me ajudaram bastante. Está sendo ótimo. Na viagem ele (Weverton) já veio conversando, me explicando tudo. Aqui ele já foi me dando alguns toques. Estou me acostumando aos poucos”, disse.

”Ele (Weverton) falou para caprichar no hino, nas duas partes. Falou que todo mundo aqui é do bem, e isso é verdade. Todo mundo dá risada, todo mundo brinca, e isso está sendo bom para eu me adaptar”, continuou.

Danilo também lembrou sobre conversas que teve com Abel Ferreira antes de partir para a Seleção. O treinador português falou da responsabilidade do garoto enquanto estivesse defendendo o Brasil.

”Ele falou que nos treinos e nos jogos eu vou estar carregando a família Palmeiras. Eu concordei com ele. Ele falou que tem uma parte da Seleção que é verde. Eu falei ‘pode deixar comigo, que eu vou dar meu melhor nos treinos e nos jogos quando eu tiver oportunidade”, encerrou Danilo