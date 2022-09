Danton Mello revela sensação de interpretar médium Zé Arigó nos cinemas: ‘Fiquei mexido’

Nesta quarta-feira, 14, o programa Pânico recebeu o ator Danton Mello. Em entrevista, ele falou sobre a sensação de interpretar o médium Zé Arigó no filme “Predestinado”, em cartaz nos cinemas. “O papel mexeu comigo. Nasci numa família católica, ao longo da minha adolescência fui me afastando, mas não tem como fazer um filme como esse e sair do mesmo jeito. Eu não acreditava nas cirurgias [espirituais] até ter acesso a imagens, conhecer pessoas operadas por ele”, disse. “Saí mexido, não tem como fazer um personagem como ele e sair do mesmo jeito. O espiritismo, acho, traz uma paz. Penso muitas coisas em relação à vida como os espíritas pensam. Me traz uma paz”, desabafou.

Zé Arigó nasceu em Minas Gerais e, segundo a doutrina espírita, foi usado como ponte para abrigar o espírito de Adolph Fritz, o “Médico das Almas”. Danton Mello, que é irmão do também ator Selton Mello, conta que o filme se trata de uma “história linda” e que traz um diferencial quando assistido nos cinemas. “Acho que tem gerações que nunca ouviram falar do Fritz. É uma história linda, um cara do interior que recebeu esse dom, essa missão. Cada um chama como quiser. Sofreu para aceitar, ajudou muita gente”, afirmou. “O filme está há duas semanas em cartaz, com o público voltando ao cinema. A experiência de ver um filme no cinema é incrível. Estou falando muito isso, não espere para assistir na televisão ou em casa. Tem que ver no cinema. Não vou falar de João de Deus, de nenhum outro médium. Só estudei o Zé Arigó”, concluiu.

