Darryl Hunt, baixista do grupo The Pogues, morre aos 72 anos

Baixista da banda de rock irlandesa The Pogues, Darryl Hunt (foto em destaque) morreu aos 72 anos. A página oficial do grupo divulgou a notícia no Instagram, e lamentou a morte do astro.

“Estamos entristecidos além das palavras. Nosso Darryl morreu ontem à tarde, em Londres”, comentou o grupo.

Fãs e famosos do artista homenagearam Darryl, lembrando de seu jeito bondoso e habilidade musical. Além disso, os admiradores desejaram forças aos familiares. A causa da morte do baixista não foi divulgada.

