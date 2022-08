Darwin brilha, mas Liverpool fica no empate com Fulham em estreia no Inglês

O Liverpool iniciou o Campeonato Inglês com um tropeço neste sábado. A equipe foi surpreendida pelo Fulham, fora de casa, e até chegou a buscar o empate duas vezes, mas ficou no 2 a 2.

Com Andreas Pereira titular, os mandantes começaram o jogo de forma frenética e controlaram as ações. Mitrovic foi quem marcou os dois gols da equipe. O recém-chegado Darwin Nuñez também brilhou em seu primeiro jogo na Premier League. Ele entrou no segundo tempo, anotou um golaço de letra e deu assistência para Salah, mas não conseguiu dar a vitória aos visitantes.

Em seu próximo compromisso, o Liverpool recebe o Crystal Palace, na segunda rodada da competição. O jogo acontece na outra segunda-feira, dia 15 de agosto, às 16 horas (de Brasília).

Primeiro tempo

O início da partida foi pouco movimentado. Os times estavam se estudando, mas acabaram produzindo pouco ofensivamente. O Fulham encaixou a marcação e impôs dificuldades ao Liverpool, que só conseguiu chegar pela esquerda, com Luis Díaz. O colombiano, inclusive, chegou a anotar um gol aos 14 minutos, mas o tento foi anulado por um impedimento na origem do lance.

Desta forma, os mandantes conseguiam algumas escapadas em velocidade, e foi assim que abriram o marcador, aos 32 minutos. Após boa trama, Kebano recebeu pela direita e lançou o centroavante Mitrovic, que subiu nas costas de Alexander-Arnold e mandou para as redes.

O time de Jurgen Klopp tentou ser mais agressivo, mas esbarrou na defesa adversária. O mais perigoso seguia sendo Luis Díaz, que acertou a trave aos 38 em uma pancada de canhota.

Segundo tempo

Logo no começo da etapa final, o meio-campista Thiago sentiu a coxa e teve que ser substituído por Eliott. Klopp aproveitou a parada para colocar também o atacante Darwin Nuñez em campo. O uruguaio não demorou a assustar os donos da casa e quase marcou de letra, logo após sua entrada, mas o goleiro fez boa defesa. Do outro lado, o Fulham teve boa chegada com Kebano, que chutou na trave aos 11 e quase ampliou o placar.

Aos 18, em jogada idêntica a anterior, Salah avançou pela direita e lançou para Darwin Nuñez, que novamente tentou de letra e, desta vez, estufou as redes. O Liverpool, então, passou a ser dominante e criar novas chances de gol.

Porém, o Fulham voltou a ficar à frente do marcador aos 26 minutos. Mitrovic ficou no mano a mano com Van Dijk e arranjou um pênalti. O sérvio converteu a cobrança e partiu para o abraço.

Mas aos 37, o time de Anfield buscou novamente o empate. Desta vez, em lançamento na área, Nuñez ajeitou para Salah, que apenas tocou na saída do goleiro. Henderson chegou a explodir o travessão nos acréscimos, mas o Liverpool não conseguiu ter a vantagem.