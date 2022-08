Das passarelas para as telinhas da televisão! Relembre cinco modelos que viraram atrizes

Quem não adora saber o passado das grandes personalidades da televisão? Confira essa lista que separamos das famosas que fizeram sucesso tanto nas passarelas quanto nas telinhas da TV:

+ Pantanal: Velho do Rio liberta espírito de Maria Marruá e personagem tem segunda morte

Marilyn Monroe Marilyn Monroe foi uma estrela de cinema de Hollywood do século XX. Mas antes disso ela chegou a trabalhar em uma companhia de aviação, onde conheceu um fotógrafo da First Motion Picture Unit e iniciou uma carreira notável como modelo pin-up.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Cameron Diaz Cameron iniciou a sua carreira de modelo quando tinha 16 anos na Agência Elite e viajou pelo mundo a trabalho, para as maiores agências de moda durante cinco anos. Seu sucesso nas telinhas veio aos seus 21 anos quando conseguiu o papel principal no filme The Mask, protagonizado por Jim Carrey.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cameron Diaz (@camerondiaz)

Grazi Massafera Grazi começou a desfilar quando tinha sete anos e também foi miss Paraná em 2004. Após sua participação no reality show Big Brother Brasil em 2005 ela ganhou notoriedade e entrou para a carreira de atriz, atuando em diversas novelas e séries.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Gisele Bündchen Gisele Bündchen foi descoberta aos quatorze anos em um shopping center pela agência Elite. Em 1996 viajou para Nova Iorque, onde participou da Fashion Week e em 2000 se tornou capa das maiores revistas internacionais. Seu primeiro filme foi o “Táxi” em 2004 e um de seus maiores sucessos foi a participação em “O Diabo veste Prada” em 2006.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Camila Queiroz Antes de fazer sucesso nas telas da Rede Globo, Camila Queiroz brilhou nas passarelas. Aos 14 anos assinou um contrato com a Ford Models e em 2015 foi convidada para realizar um teste para viver a modelo Angel em “Verdades Secretas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Veja mais notícias dos famosos:

+ Marina Ruy Barbosa faz revelação bombástica sobre autoestima: “Aprendi muito”

+ Soltou o verbo! Tati Quebra Barraco faz declaração inesperada e viraliza: “Casa do c*ralho!”

+ Não conseguiu se conter! Ao vivo, Alan Severiano tem crise de riso e momento viraliza